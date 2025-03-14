Завершена разработка генпланов для восьми освобожденных городов

Завершена разработка генеральных планов восьми городов Азербайджана, освобожденных от оккупации.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в кулуарах XII Глобального Бакинского форума заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

"Завершено планирование 90 сел. Сегодня на этих территориях проживает в общей сложности около 30 тысяч человек", - добавил он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.