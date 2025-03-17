https://news.day.az/society/1737844.html Сколько автобусов в Баку оснащены безналичной оплатой? В 1696 автобусах, курсирующих в Баку, проезд осуществляется по безналичному расчету, что составляет 77% автобусного парка В Баку пассажироперевозки осуществляются 2 203 автобусами. Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). В 2022 году этот показатель составлял 1720.
Сколько автобусов в Баку оснащены безналичной оплатой?
В 1696 автобусах, курсирующих в Баку, проезд осуществляется по безналичному расчету, что составляет 77% автобусного парка
В Баку пассажироперевозки осуществляются 2 203 автобусами.
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В 2022 году этот показатель составлял 1720.
В настоящее время в 1696 автобусах, курсирующих в Баку, проезд осуществляется по безналичному расчету, что составляет 77% автобусного парка.
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