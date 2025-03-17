Сколько автобусов в Баку оснащены безналичной оплатой?

В 1696 автобусах, курсирующих в Баку, проезд осуществляется по безналичному расчету, что составляет 77% автобусного парка

В Баку пассажироперевозки осуществляются 2 203 автобусами.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В 2022 году этот показатель составлял 1720.

В настоящее время в 1696 автобусах, курсирующих в Баку, проезд осуществляется по безналичному расчету, что составляет 77% автобусного парка.