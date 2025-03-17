Тяжелое ДТП в Зардабе: водитель погиб

Вчера на трассе Зардаб - Кюрдамир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль Mercedes выехал с дороги и перевернулся.

В ответ на запрос в пресс-службе Министерства внутренних дел, ширванская региональная группа уточнила, что в аварии погиб водитель.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днем в районе села Исагбагы Зардабского района. Житель Баку А. Аббасов потерял контроль над автомобилем Mercedes, в результате чего машина перевернулась. Водитель скончался на месте. Ведется расследование по данному факту", - говорится в сообщении.