https://news.day.az/society/1737854.html Тяжелое ДТП в Зардабе: водитель погиб - ВИДЕО Вчера на трассе Зардаб - Кюрдамир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль Mercedes выехал с дороги и перевернулся.
Тяжелое ДТП в Зардабе: водитель погиб - ВИДЕО
Вчера на трассе Зардаб - Кюрдамир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, автомобиль Mercedes выехал с дороги и перевернулся.
В ответ на запрос в пресс-службе Министерства внутренних дел, ширванская региональная группа уточнила, что в аварии погиб водитель.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера днем в районе села Исагбагы Зардабского района. Житель Баку А. Аббасов потерял контроль над автомобилем Mercedes, в результате чего машина перевернулась. Водитель скончался на месте. Ведется расследование по данному факту", - говорится в сообщении.
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