Новые правила начисления зарплат для работников Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу

Кабинет министров принял решение "Об утверждении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az, "Размер месячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и гражданских работников, не являющихся государственными служащими, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики, а также окладов военнослужащих по воинскому званию" утвержден в новой редакции.

Данное решение действует с 1 января 2025 года.