https://news.day.az/society/1738119.html В Азербайджане продлен особый карантинный режим На территории Азербайджанской Республики продлен особый карантинный режим.
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
На территории Азербайджанской Республики продлен особый карантинный режим.
Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В соответствии с решением, особый карантинный режим продлен до 1 июля.
Отметим, что ранее, согласно решению, особый карантинный режим был продлен до 1 апреля.
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