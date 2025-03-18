В Азербайджане продлен особый карантинный режим

На территории Азербайджанской Республики продлен особый карантинный режим.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В соответствии с решением, особый карантинный режим продлен до 1 июля.

Отметим, что ранее, согласно решению, особый карантинный режим был продлен до 1 апреля.