https://news.day.az/society/1738396.html На участке трассы Баку - Газах произошло ДТП На участке дороги Баку - Газах, проходящем через Гёранбойский район, произошло ДТП. Как передает Day.Az, автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился житель Мингячевира Нурлан Гулиев, столкнулся с ВАЗ-21099, за рулем которого был уроженец Нафталана Натиг Аллахвердиев. В результате столкновения Prius оказался в водоканале.
На участке трассы Баку - Газах произошло ДТП
На участке дороги Баку - Газах, проходящем через Гёранбойский район, произошло ДТП.
Как передает Day.Az, автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился житель Мингячевира Нурлан Гулиев, столкнулся с ВАЗ-21099, за рулем которого был уроженец Нафталана Натиг Аллахвердиев.
В результате столкновения Prius оказался в водоканале.
Отмечается, что в аварии никто не пострадал.
По данному факту проводится расследование.
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