На участке трассы Баку - Газах произошло ДТП

На участке дороги Баку - Газах, проходящем через Гёранбойский район, произошло ДТП.

Как передает Day.Az, автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился житель Мингячевира Нурлан Гулиев, столкнулся с ВАЗ-21099, за рулем которого был уроженец Нафталана Натиг Аллахвердиев.

В результате столкновения Prius оказался в водоканале.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал.

По данному факту проводится расследование.