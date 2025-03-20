В Баку задержали мотоциклиста в состоянии наркотического опьянения

В Баку задержан мотоциклист, который под воздействием наркотиков нарушал правила дорожного движения.

Как сообщает Day.Az, об этом информировали в Управлении государственной дорожной полиции столицы.

Правоохранители арестовали водителя мотоцикла Tufan с номером 99-X-258, Фарида Мамедова, который неоднократно нарушал ПДД в городе, создавая опасность для других участников движения.

При проверке документов его поведение вызвало подозрения, в связи с чем был проведен медицинский осмотр. Экспертиза показала, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении Мамедова был составлен административный протокол в соответствии с законами Азербайджанской Республики, и дело направлено в суд. Суд ограничил его право на управление транспортным средством на 1 год и назначил административный арест сроком на 2 месяца.