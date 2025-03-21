Азербайджанских водителей призвали к бдительности на дорогах

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, 21 марта на территории страны сохранится нестабильная погода, что может повлиять на видимость на автодорогах. В связи с осадками и туманом в ряде мест видимость снизится до 300-800 метров.

В связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана призвало водителей к бдительности на дорогах, сообщает Day.Az.

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения: выбирать скорость с учетом погодных условий, включать ближний свет фар, при необходимости - противотуманные фары, избегать обгонов и резких маневров, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и быть особенно внимательными на пешеходных переходах", - отметили в структуре.