Азербайджан направил материально-техническую помощь в Кыргызстан

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева министерством по чрезвычайным ситуациям в Кыргызскую Республику направлена материально-техническая помощь.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

Было отмечено, что гуманитарная помощь, отправленная паромом из Бакинского международного морского торгового порта, состоит из 10 пожарных автомобилей специального назначения марки "КамАЗ".

Техника направлена для поддержки укрепления материально-технической базы МЧС Кыргызской Республики и имеет все необходимые технические параметры для эффективной борьбы с пожарами.

Так, пожарные автомобили, обладающие большой водоемкостью и возможностью перевозки личного состава в количестве 6 человек, отличаются не только высокой производительностью в борьбе с пожарами в условиях бездорожья, особенно на сложных и труднопроходимых участках рельефа, но и надежностью, удобством в эксплуатации и обслуживании.