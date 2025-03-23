https://news.day.az/society/1739332.html

Предупреждение для водителей - 24 марта...

На автомобильных дорогах Азербайджана из-за нестабильной погоды в понедельник снизится дальность видимости. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно информации, в связи с ожидаемыми на территории республики 24 марта осадками и туманом видимость на автомагистралях сократится до 300-800 метров.