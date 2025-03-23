Предупреждение для водителей

На автомобильных дорогах Азербайджана из-за нестабильной погоды в понедельник снизится дальность видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в связи с ожидаемыми на территории республики 24 марта осадками и туманом видимость на автомагистралях сократится до 300-800 метров.