https://news.day.az/society/1739861.html Число посетителей Ханкенди в Новруз растет - ФОТО По случаю праздника Новруз в освобожденном от оккупации городе Ханкенди, где вновь возрождается жизнь, были зажжены праздничные костры, проведен торжественный концерт. Как сообщает Day.Az, в эти праздничные дни растет число посещающих город Ханкенди, наряду с другими освобожденными районами страны.
Число посетителей Ханкенди в Новруз растет - ФОТО
По случаю праздника Новруз в освобожденном от оккупации городе Ханкенди, где вновь возрождается жизнь, были зажжены праздничные костры, проведен торжественный концерт.
Как сообщает Day.Az, в эти праздничные дни растет число посещающих город Ханкенди, наряду с другими освобожденными районами страны. Особенно много гостей приезжает из Баку и близлежащих районов.
Гости знакомятся с достопримечательностями города Ханкенди.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре