Число посетителей Ханкенди в Новруз растет

По случаю праздника Новруз в освобожденном от оккупации городе Ханкенди, где вновь возрождается жизнь, были зажжены праздничные костры, проведен торжественный концерт.

Как сообщает Day.Az, в эти праздничные дни растет число посещающих город Ханкенди, наряду с другими освобожденными районами страны. Особенно много гостей приезжает из Баку и близлежащих районов.

Гости знакомятся с достопримечательностями города Ханкенди.