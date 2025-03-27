Уровень воды в Каспийском море снижается

В последние месяцы обмеление Каспийского моря стало особенно заметным в Астаринском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, наиболее выраженное отступление воды наблюдается в районе туристического комплекса "Бульвар".

Самый низкий уровень Каспия за последние 100 лет был зафиксирован в 1977 году - минус 29 метров относительно уровня мирового океана. Максимальная отметка наблюдалась в 1995 году - минус 26 метров. С тех пор уровень воды продолжает неуклонно снижаться.

Местные жители отмечают, что обмеление привело к появлению небольших островков примерно в 150 метрах от берега, а также негативно повлияло на морскую флору и фауну. Уровень воды стал снижаться и в колодцах во дворах, что вызывает обеспокоенность среди населения.