https://news.day.az/society/1740074.html Тяжелое ДТП в Гяндже с участием автобуса есть пострадавшие В Гяндже произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Как сообщает Day.Az, автобус Hyundai маршрута №1 столкнулся с машиной Toyota. В результате происшествия пострадали Т. Оруджева, 1983 года рождения, и З. Байрамова, 1978 года рождения, которые были госпитализированы с травмами.
Тяжелое ДТП в Гяндже с участием автобуса есть пострадавшие
В Гяндже произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.
Как сообщает Day.Az, автобус Hyundai маршрута №1 столкнулся с машиной Toyota.
В результате происшествия пострадали Т. Оруджева, 1983 года рождения, и З. Байрамова, 1978 года рождения, которые были госпитализированы с травмами.
В настоящее время проводится расследование.
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