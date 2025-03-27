https://news.day.az/society/1740074.html

Тяжелое ДТП в Гяндже с участием автобуса есть пострадавшие

В Гяндже произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Как сообщает Day.Az, автобус Hyundai маршрута №1 столкнулся с машиной Toyota. В результате происшествия пострадали Т. Оруджева, 1983 года рождения, и З. Байрамова, 1978 года рождения, которые были госпитализированы с травмами.