Тяжелое ДТП в Гяндже с участием автобуса

В Гяндже произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

Как сообщает Day.Az, автобус Hyundai маршрута №1 столкнулся с машиной Toyota.

В результате происшествия пострадали Т. Оруджева, 1983 года рождения, и З. Байрамова, 1978 года рождения, которые были госпитализированы с травмами.

В настоящее время проводится расследование.