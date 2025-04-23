В парламенте Азербайджана обсудили законопроект "О теплоснабжении"

В Милли Меджлис Азербайджана поступил законопроект "О теплоснабжении".

Документ обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии, сообщает Day.Az.

Было сообщено, что целью принятия проекта является установление правовых основ экономических отношений, вытекающих из производства, распределения (передачи), реализации и потребления тепловой энергии, полномочий государственных органов и регулятора в регулировании сферы теплоснабжения, прав и обязанностей субъектов теплоснабжения, повышение качества теплоснабжения потребителей.

Согласно закону, за некоторыми исключениями, проекты многоквартирных жилых домов, строящихся после вступления в силу настоящего закона, должны предусматривать подачу тепловой энергии во все квартиры дома от одного источника тепла или по единой сети, охватывающей несколько домов. При проектировании многоквартирных жилых домов внесение в эти проекты установок индивидуальных систем отопления по каждой квартире допускается только в случаях, определенных органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Наличие обстоятельств рассматривается по каждому зданию в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики при проведении экспертизы строительных проектов.

Было отмечено, что обязательное внедрение систем централизованного теплоснабжения приведет к серьезным изменениям в этой сфере, в результате чего будут обеспечены экономия энергоресурсов, сокращение выбросов в окружающую среду.