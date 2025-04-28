Сотрудник ANAMA подорвался на мине

28 апреля на территории освобожденного села Гызыгаджилы в Газахском районе произошел взрыв мины.

Как сообщили в Агентстве по разминированию (ANAMA), сотрудник агентства Эльнур Орудж оглу Пашаев, 1985 года рождения, подорвался на противопехотной мине, выполняя свои служебные обязанности, передает Day.Az.

Он получил легкие ранения в различных частях тела.

Пашаев был доставлен в центральную районную больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.