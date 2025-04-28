https://news.day.az/society/1748348.html Сотрудник ANAMA подорвался на мине 28 апреля на территории освобожденного села Гызыгаджилы в Газахском районе произошел взрыв мины. Как сообщили в Агентстве по разминированию (ANAMA), сотрудник агентства Эльнур Орудж оглу Пашаев, 1985 года рождения, подорвался на противопехотной мине, выполняя свои служебные обязанности, передает Day.Az.
Сотрудник ANAMA подорвался на мине
28 апреля на территории освобожденного села Гызыгаджилы в Газахском районе произошел взрыв мины.
Как сообщили в Агентстве по разминированию (ANAMA), сотрудник агентства Эльнур Орудж оглу Пашаев, 1985 года рождения, подорвался на противопехотной мине, выполняя свои служебные обязанности, передает Day.Az.
Он получил легкие ранения в различных частях тела.
Пашаев был доставлен в центральную районную больницу, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.
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