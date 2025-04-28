В США прошло мероприятие "Межкультурный мост: из Азербайджана в Америку"

По инициативе Ассоциации азербайджанских студентов (AZSA), действующей в Университете Висконсин-Мэдисон в США, было проведено мероприятие под названием "Межкультурный мост: из Азербайджана в Америку".

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что основной целью мероприятия было ознакомление широкой аудитории с богатым культурным наследием, традициями и национальными ценностями Азербайджана и создание моста между различными культурами. На этом мероприятии собрались более 100 человек, в том числе профессорско-преподавательский состав университета, члены азербайджанской общины, проживающие в штатах Висконсин и Иллинойс. Гости поближе познакомились с азербайджанской музыкой, танцами и другими образцами искусства. В азербайджанском уголке демонстрировались национальные костюмы, сувениры, была представлена информация о богатой культуре нашей страны.

Вначале были исполнены государственные гимны Азербайджана и США. В своем вступительном слове руководитель AZSA Ибрагим Ахмедли рассказал о важности подобных мероприятий и отметил работу, проделанную студенческим сообществом в этом направлении. Ведущая мероприятия, представитель AZSA Эльтадж Садыгова отметила, что в будущем планируется реализация аналогичных проектов. Сотрудник Государственного комитета по работе с диаспорой Заур Салманов рассказал о том, что Азербайджан является толерантной, мультикультурной страной, о проектах, осуществляемых азербайджанскими диаспорскими организациями в США по укреплению межкультурных мостов, работе, проводимой госкомитетом в этом направлении. Представитель посольства Азербайджанской Республики в США Тогрул Алиев, присоединившись к мероприятию онлайн, рассказал о вкладе таких мероприятий в развитие двусторонних отношений.

Представление членами AZSA на английском языке сцен из оперетт Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" и "Не та, так эта" было встречено гостями с большим интересом и овациями.