В Карабахе обезврежены сотни неразорвавшихся боеприпасов

На освобожденных территориях Азербайджана с 28 апреля по 4 мая было обнаружено и обезврежено 32 противопехотные, 19 противотанковых мин, 504 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Отмечается, что операции по разминированию проводились в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Кяльбаджаре, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане.

Согласно информации, 1416,9 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.