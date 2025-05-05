https://news.day.az/society/1750274.html В Карабахе обезврежены сотни неразорвавшихся боеприпасов На освобожденных территориях Азербайджана с 28 апреля по 4 мая было обнаружено и обезврежено 32 противопехотные, 19 противотанковых мин, 504 неразорвавшихся боеприпаса. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.
В Карабахе обезврежены сотни неразорвавшихся боеприпасов
На освобожденных территориях Азербайджана с 28 апреля по 4 мая было обнаружено и обезврежено 32 противопехотные, 19 противотанковых мин, 504 неразорвавшихся боеприпаса.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.
Отмечается, что операции по разминированию проводились в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Кяльбаджаре, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане.
Согласно информации, 1416,9 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
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