Желтое предупреждение в связи с ветреной погодой

Объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемой 6 мая ветреной погодой в некоторых регионах.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

В Нахчыванской Автономной Республике, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Дашкесане, Гядабее, Самухе, Гяндже, Гёйгёле, Нафталане, Геранбое, Евлахе, Барде, Тертере, Мингячевире, Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязане, Губе, Гусаре, Лачине, Кяльбаджаре, Физули, Зангилане и Джебраиле будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/с.