https://news.day.az/society/1750622.html

Названа дата регистрации на второй тур вступительных экзаменов в Азербайджане

Объявлена дата регистрации на участие во 2-й попытке второго тура вступительного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ). Абитуриенты, желающие принять участие в этом экзамене, могут с 26 мая по 8 июня зарегистрироваться по ссылке.