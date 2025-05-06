https://news.day.az/society/1750653.html Премьер-министр Беларуси в Агдаме Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин после посещения Физулинского района прибыл в Агдам, сообщает во вторник региональный корреспондент Trend. Новость обновляется
Премьер-министр Беларуси в Агдаме
Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин после посещения Физулинского района прибыл в Агдам, сообщает во вторник региональный корреспондент Trend, передает Day.Az.
Новость обновляется
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