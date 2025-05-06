Азербайджан и Венгрия укрепляют военное сотрудничество - ВИДЕО
6 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Сил обороны Венгрии, профессором, генералом Габором Бёрёнди, совершающую официальный визит в нашу страну по приглашению первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева.
Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Сначала гости посетили могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, были возложены венки и цветы, почтена их светлая память.
Венгерская делегация побывала в парке "Зяфяр", где возложила венок к памятнику в честь Победы.
На встрече, состоявшейся в министерстве, министр обороны Азербайджана поприветствовал гостей и выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Министр положительно оценил нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества и особо отметил поддержку, оказываемую Венгрией нашей стране на всех уровнях.
Коснувшись проводимой в Азербайджане работе в области армейского строительства, министр обороны подчеркнул, что существуют все возможности для дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.
Генерал Г.Бёрёнди, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Было отмечено благотворное влияние подобных визитов и встреч на развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном доверии и дружбе.
На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
На церемонии официальной встречи, состоявшейся в Генеральном штабе Азербайджанской Армии, начальники Генеральных штабов обеих стран прошли перед почетным караулом. Были исполнены Государственные гимны Азербайджана и Венгрии. В соответствии с протоколом генерал Г.Бёрёнди оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".
Затем состоялась встреча генерал-полковника К.Велиева с его венгерским коллегой.
На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и дальнейшем расширении военного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией, была отмечена важность обмена опытом, в том числе проведения совместных учений в целях повышения профессионализма военнослужащих",- отмечается в информации ведомства.
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