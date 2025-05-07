https://news.day.az/society/1750852.html Когда пройдет вступительный экзамен в магистратуру? - Дата Второй этап вступительного экзамена в магистратуру вузов пройдет 11 мая. Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), тестирование состоится в семи городах и районах Азербайджана - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшеронском районе, Мингячевире и Лянкяране. Всего экзамен будет организован в 82 учебных зданиях.
Когда пройдет вступительный экзамен в магистратуру? - Дата
Второй этап вступительного экзамена в магистратуру вузов пройдет 11 мая.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), тестирование состоится в семи городах и районах Азербайджана - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшеронском районе, Мингячевире и Лянкяране.
Всего экзамен будет организован в 82 учебных зданиях. Начало экзаменационной сессии - в 10:00.
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