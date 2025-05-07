Когда пройдет вступительный экзамен в магистратуру?

Второй этап вступительного экзамена в магистратуру вузов пройдет 11 мая.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), тестирование состоится в семи городах и районах Азербайджана - Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Абшеронском районе, Мингячевире и Лянкяране. 

Всего экзамен будет организован в 82 учебных зданиях. Начало экзаменационной сессии - в 10:00.