Дерзкое ограбление в Шамахе: хозяев связали и избили

19 января в отделение полиции Шамахинского района поступила информация об ограблении дома в селе Мялхям.

Как сообщили АПА в МВД, в ходе расследования выяснилось, что трое людей в масках ворвались в дом Гюльбара Новрузова, связали его и жену, избили их и забрали 12 тыс. манатов, 3 тыс. долларов и 100 тыс. рублей, передает Day.Az.

В результате оперативно-розыскных мер были задержаны подозреваемые - 3 человека в Сумгайыте и 1 человек в Шамахе. Это жители Шамахы - ранее судимые Рашад Зарбалиев, Джавид Зарбалиев, житель пос. Шахрияр - ранее судимый Турал Алиев, житель Сумгайыта Мехди Алиев.

По факту отделением полиции Шамахинского района возбуждено уголовное дело по статье 181 УК (разбой).

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