В Азербайджане пресечена попытка контрабанды крупной партии героина - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку скрытого, без таможенного контроля провоза свыше одного килограмма героина в упаковках со сливками и сыром через таможенную границу Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Наркотическое вещество пытался провезти гражданин Азербайджана Ариф Искендеров, прилетевший рейсом Тегеран-Баку.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

