В Азербайджане пресечена попытка контрабанды крупной партии героина - ФОТО - ВИДЕО

26 апреля 2018 18:05

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку скрытого, без таможенного контроля провоза свыше одного килограмма героина в упаковках со сливками и сыром через таможенную границу Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в четверг,  передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Наркотическое вещество пытался провезти гражданин Азербайджана Ариф Искендеров, прилетевший рейсом Тегеран-Баку.

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Азербайджанские таможенники пресекли попытку контрабанды более 1 кг героина

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