Названо имя нового главного тренера сборной Испании

13 июня 2018 18:28

Пост главного тренера сборной Испании по футболу займет спортивный директор Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Фернандо Йерро, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации пресс-службы национальной команды, первая тренировка с новым наставником состоится вечером 13 июня.

Экс-тренер испанской сборной Хулен Лопетеги был уволен со своего поста за день до начала чемпионата мира - 2018.Отмечается, что по завершении мирового первенства по футболу специалист возглавит мадридский "Реал".

Лопетеги возглавил сборную Испании в 2016 году. До этого он два сезона работал в "Порту".

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