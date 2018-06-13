Названо имя нового главного тренера сборной Испании

Пост главного тренера сборной Испании по футболу займет спортивный директор Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Фернандо Йерро, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации пресс-службы национальной команды, первая тренировка с новым наставником состоится вечером 13 июня.

Экс-тренер испанской сборной Хулен Лопетеги был уволен со своего поста за день до начала чемпионата мира - 2018.Отмечается, что по завершении мирового первенства по футболу специалист возглавит мадридский "Реал".

Лопетеги возглавил сборную Испании в 2016 году. До этого он два сезона работал в "Порту".

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