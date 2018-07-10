Азербайджанский комментатор и болельщики ТОП-4 стран на ЧМ 2018 - ФОТО

Спортивный комментатор из Азербайджана Сянан Шафизаде находится в России, где будет следить за полуфинальными играми чемпионата мира по футболу и передавать репортажи.

Сянан Шафизаде сообщил Trend, что в Москве и Санкт-Петербурге царит большая праздничная атмосфера, многие болельщики не покидают Россию, даже несмотря на то, что сборные их стран выбыли из борьбы, передает Day.Az.

Особенно активны болельщики из стран, которые продолжают борьбу в мировом первенстве. Напомним, что 10 июля в Санкт-Петербурге встречаются сборные Франции и Бельгии, а 11 июля в Москве - команды Англии и Хорватии.

Матч за третье место пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, а финал - 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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