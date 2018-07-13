«ПСЖ» увеличит зарплату Неймару
13 июля 2018 19:02 225
Французский "ПСЖ" увеличит зарплату бразильскому нападающему Неймару. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации AS, руководство парижан идет на такой шаг, чтобы удержать бразильца в команде. Мадридский "Реал" является главным претендентом на лидера "ПСЖ".
Как сообщает AS, клуб намерен предложить бразильскому футболисту увеличение оклада. По условиям действующего контракта, Неймар получает около € 37 млн в год.
"ПСЖ" готов значительно увеличить эту сумму и собирается предложить игроку зарплату около € 50 млн. Таким образом, Неймар сравняется с самым высокооплачиваемым футболистом в мире - форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!