«Ливерпуль» согласовал с «Ромой» трансфер Алиссона Бекера

"Ливерпуль" и "Рома" достигли договоренности о трансфере вратаря итальянского клуба Алисона Бекера. Голкипер обойдется английскому клубу в рекордные £ 66,8 млн (около € 75 млн), передает Day.Az со ссылкой на ftbl.ru.

Стороны согласовали сумму перехода бразильца, которая составит рекордные для вратаря £ 66,8 млн (около € 75 млн). Теперь Алиссон может вести переговоры с "Ливерпулем", чтобы договориться об условиях контракта.

Ранее стало известно, что Алиссон выразил желание перейти в "Ливерпуль". При этом на игрока также претендовал "Челси", в настоящий момент находящийся в поисках замены Тибо Куртуа, который с большой вероятностью продолжит карьеру в "Реале".

Алиссон был основным вратарем сборной Бразилии на ЧМ - 2018. 25-летний голкипер принял участие в 5 матчах мундиаля, в которых пропустил 3 мяча.

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