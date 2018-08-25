"Бавария" обыграла "Хоффенхайм" в первом туре бундеслиги - ВИДЕО
25 августа 2018 10:38 234
Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли на своем поле "Хоффенхайм" в матче первого тура чемпионата Германии, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
Встреча, прошедшая в пятницу в Мюнхене, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Голы в составе "Баварии" забили Томас Мюллер (23-я минута), Роберт Левандовский (82, с пенальти) и Арьен Роббен (90). У "Хоффенхайма" отличился Адам Салаи (57).
Следующий матч "Бавария", являющаяся действующим чемпионом, проведет 1 сентября на выезде против "Штутгарта". "Хоффенхайм" в этот же день примет "Фрайбург".
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