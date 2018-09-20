Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: результаты всех матчей - ВИДЕО

В среду, 19 сентября, в группах E, F, G, H Лиги чемпионов-2018/19 состоялись матчи первого тура, передает Day.Az со ссылкой на podrobnosti.ua.

В квартете E обидчик киевского "Динамо" амстердамский "Аякс" разгромил греческий "АЕК" со счетом 3:0. Героем матча стал защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико, который оформил дубль.

В другом поединке этой группы мюнхенская "Бавария" в Лиссабоне уверенно обыграла "Бенфику" благодаря голам Роберта Левандовского и Ренату Саншеша.

Группа E

"Аякс" - "АЕК" 3:0

Голы: Тальяфико, 47, 90, ван де Беек, 77

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"Бенфика" - "Бавария" 0:2

Голы: Левандовский, 10, Саншеш, 54

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"Манчестер Сити" неожиданно уступил "Лиону" на своем поле в стартовом матче Лиги чемпионов. Французы ошарашили именитого соперника в первом тайме двумя голами - отличились Корне и Фекир. После перерыва "горожане" усилиями Бернарду Силвы один гол отыграли, но на большее их не хватило.

После первого тура именно "Лион" стал единоличным лидером группы F.

Группа F

"Шахтер" - "Хоффенхайм" 2:2

Голы: Исмаили, 27, Майкон, 81 - Гриллич, 6, Нордтвейт, 38

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"Манчестер Сити" - "Лион" 1:2

Голы: Бернарду Силва, 67 - Корне, 26, Фекир, 43

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В группе G состоялся центральный матч игрового дня - "Реал" принимал "Рому". Серьезной борьбы в матче не получилось, действующий победитель турнира одержал уверенную победу со счетом 3:0. В первом тайме Иско со штрафного открыл счет, а после перерыва преимущество мадридцев увеличили Бэйл и Диас.

В другом матче этого квартета московский "ЦСКА" отыгрался со счета 0:2 в матче против "Виктории".

Группа G

"Реал" - "Рома" 3:0

Голы: Иско, 45, Бэйл, 58, Диас, 90+1

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"Виктория" - "ЦСКА" 2:2

Голы: Крменчик, 29, 41 - Чалов, 49, Влашич, 90+5 (с пенальти)

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"Ювентус" обыграл "Валенсию" в центральном матче группы H. Причем сделал это, играя больше тайма в меньшинстве. До перерыва красную карточку получил не кто-нибудь, а звездный новичок туринцев Криштиану Роналду. Немецкий арбитр Томас Брых принял странное решение, поскольку падение Джейсона Мурильо в борьбе с португальцем едва ли тянуло на желтую, а обернулось красной карточкой. Для Роналду это удаление стало первым за все время его участия в Лиге чемпионов.

Тем не менее, партнеры Роналду разобрались с "Валенсией" и без его помощи. Оба гола были забиты с пенальти - дважды с точки точно пробивал Миралем Пьянич. В конце матча "Валенсия" аналогичный шанс не реализовала - Войцех Щенсны потащил удар Парехо.

В другом матче этой группы "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Янг Бойз" благодаря дублю и результативной передаче Поля Погба.

Группа H

"Валенсия - "Ювентус" 0:2

Голы: Пьянич, 45 (с пенальти), 51 (с пенальти).

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"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Погба, 35, 44 (с пенальти), Марсьяль, 66.

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