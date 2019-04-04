Футболисты "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромили "Нант" и вышли в финал Кубка Франции, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Встреча в Париже завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Марко Верратти (29-я минута), Килиан Мбаппе (84, с пенальти) и Дани Алвес (90).

В финале "ПСЖ", который является действующим обладателем трофея, встретится с "Ренном". Игра состоится на "Стад де Франс" 27 апреля. Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

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