"ПСЖ" разгромил "Нант" и вышел в финал Кубка Франции - ВИДЕО
4 апреля 2019 13:19 145
Футболисты "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромили "Нант" и вышли в финал Кубка Франции, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
Встреча в Париже завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Марко Верратти (29-я минута), Килиан Мбаппе (84, с пенальти) и Дани Алвес (90).
В финале "ПСЖ", который является действующим обладателем трофея, встретится с "Ренном". Игра состоится на "Стад де Франс" 27 апреля.
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