Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) на своей официальной странице представила промо-ролик предстоящего финала Лиги Европы по футболу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00. Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.