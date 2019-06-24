В четвертый день II Европейских игр на соревнованиях по боксу на ринг вышли четыре азербайджанских боксера, сообщает Trend.

Все они провели бои 1/8 финала и только Лоренсо Сотомайор (69 кг.) смог выйти в четвертьфинал, оказавшись сильнее своего соперника из Боснии и Герцеговины Адема Фетаховича со счетом 4:1.

Другие азербайджанские спортсмены Месуд Юсифзаде (52 кг.), Тайфур Алиев (56 кг.) и Марьям Джабраилова (69 кг.) не смогли пройти в четвертьфинал.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!