https://news.day.az/sport/1132047.html Азербайджанский боксер сделал ещё один шаг к медалям Евроигр в Минске
Азербайджанский боксер сделал ещё один шаг к медалям Евроигр в Минске
В четвертый день II Европейских игр на соревнованиях по боксу на ринг вышли четыре азербайджанских боксера, сообщает Trend.
Все они провели бои 1/8 финала и только Лоренсо Сотомайор (69 кг.) смог выйти в четвертьфинал, оказавшись сильнее своего соперника из Боснии и Герцеговины Адема Фетаховича со счетом 4:1.
Другие азербайджанские спортсмены Месуд Юсифзаде (52 кг.), Тайфур Алиев (56 кг.) и Марьям Джабраилова (69 кг.) не смогли пройти в четвертьфинал.
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