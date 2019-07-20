https://news.day.az/sport/1139739.html Во Франции фанаты алжирской сборной бесчинствуют на улицах
Во Франции фанаты алжирской сборной бесчинствуют на улицах
Фанаты алжирской сборной снова устроили беспорядки во Франции, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.
Толпы болельщиков вышли на улицы Парижа, Лиона и Марселя отпраздновать победу команды в финале Кубка африканских наций. Они взрывали петарды и фейерверки, поджигали машины и мусорные баки.
Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.
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