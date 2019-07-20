Фанаты алжирской сборной снова устроили беспорядки во Франции, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Толпы болельщиков вышли на улицы Парижа, Лиона и Марселя отпраздновать победу команды в финале Кубка африканских наций. Они взрывали петарды и фейерверки, поджигали машины и мусорные баки.

Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

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