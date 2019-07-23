В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований по спортивной гимнастике, проходящих в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место в командном зачете по мужской спортивной гимнастике заняла сборная Украины (163,950 балла), на втором месте - сборная России (163,100 балла), на третьем - сборная Италии (159,183 балла).

Сборная Азербайджана с результатом 150,400 балла в командном зачете заняла 11-ю позицию.

Отметим, что во вторник в рамках XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля "EYOF Баку 2019" в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования по спортивной гимнастике.

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках "EYOF Баку 2019" проходят 23-27 июля. Азербайджан на них представляют четыре спортсмена - Самед Мамедли, Агакязым Рустамов, Мансум Сафаров и Милана Минаковская.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля в 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Победителей ждут 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

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