https://news.day.az/sport/1144189.html Чемпион UFC Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером
Чемпион UFC Нурмагомедов подписал новый контракт со своим менеджером
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый пятилетний контракт с менеджерской компанией Dominance MMA. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов, передает Day.Az.
"Все верно, подписан контракт на пять лет", - сказал Магомедов.
Руководителем компании является менеджер Али Абдель-Азиз, с которым Нурмагомедов работает с 2014 года.
Ближайший бой россиянин проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Всего на счету Нурмагомедова в ММА 27 побед и ни одного поражения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре