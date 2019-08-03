Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый пятилетний контракт с менеджерской компанией Dominance MMA. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена Ризван Магомедов, передает Day.Az.

"Все верно, подписан контракт на пять лет", - сказал Магомедов.

Руководителем компании является менеджер Али Абдель-Азиз, с которым Нурмагомедов работает с 2014 года.

Ближайший бой россиянин проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Всего на счету Нурмагомедова в ММА 27 побед и ни одного поражения.

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