Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи отправился в Лондон для заключения сделки по аргентинскому нападающему туринской команды Пауло Дибале и бельгийскому форварду "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Лондоне Паратичи проведет завершающую стадию переговоров об обмене игроками. Сообщается, что туринский клуб хочет быстрее завершить сделку из-за того, что трансферное окно в Англии закрывается уже 9 августа.

СМИ информировали, что Лукаку уже согласовал личный контракт с итальянским клубом.

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