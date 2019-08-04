https://news.day.az/sport/1144427.html Представитель «Ювентуса» прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале
Представитель «Ювентуса» прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале
Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи отправился в Лондон для заключения сделки по аргентинскому нападающему туринской команды Пауло Дибале и бельгийскому форварду "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Лондоне Паратичи проведет завершающую стадию переговоров об обмене игроками. Сообщается, что туринский клуб хочет быстрее завершить сделку из-за того, что трансферное окно в Англии закрывается уже 9 августа.
СМИ информировали, что Лукаку уже согласовал личный контракт с итальянским клубом.
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