https://news.day.az/sport/1147139.html Ошибка вратаря привела к курьезному голу на Лиге чемпионов Азии - ВИДЕО
Ошибка вратаря привела к курьезному голу на Лиге чемпионов Азии - ВИДЕО
Голкипер "Зоб Ахана" Мохаммад Садеги подвел свою команду в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов Азии против "Аль-Иттихадда".
Во втором тайме при счете 1:1 30-летний вратарь выбежал к линии штрафной, чтобы вынести мяч, но вместо этого отправил его в свои ворота. Такую траекторию полета мяча редко можно увидеть, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре