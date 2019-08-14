Голкипер "Зоб Ахана" Мохаммад Садеги подвел свою команду в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов Азии против "Аль-Иттихадда".

Во втором тайме при счете 1:1 30-летний вратарь выбежал к линии штрафной, чтобы вынести мяч, но вместо этого отправил его в свои ворота. Такую траекторию полета мяча редко можно увидеть, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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