Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье проиграл нокаутом соотечественнику Стипе Миочичу в титульном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Анахайме. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поединок закончился в четвертом раунде. 40-летний Кормье потерял равновесие после серии ударов Миочича. Рефери боя Херб Дин остановил бой, присудив претенденту победу техническим нокаутом. Таким образом, Миочич вернул себе звание чемпиона мира в тяжелом весе.

Во втором главном бою вечера победу над Энтони Петтисом праздновал Нэйт Диас. Боец одержал верх единогласным решением судей. Для Диаса поединок стал первым после трехлетнего простоя.

В июле 2018-го Миочич упустил титул чемпиона UFC в поединке с Кормье. Тогда последнему удалось стать обладателем поясов в двух весовых категориях: на тот момент Кормье был также чемпион в полутяжелом весе.

Кормье возглавляет рейтинг бойцов UFC без учета весовых категорий. В поединке с Миочичем он потерпел второе поражение в карьере. В активе американца 22 победы.

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