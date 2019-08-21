Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле пропустил медосмотр в субботу, 17 августа, хотя был обязан на него явиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Marca.

Источник пишет, что врачи должны были осмотреть его левую ногу, однако в назначенное время Дембеле не появился. В итоге он вышел на поле в матче первого тура чемпионата Испании против "Атлетика" и получил травму, из-за которой пропустит пять недель. Теперь в клубе сомневаются, что поведение француза можно исправить.

"Барселона" проиграла в стартовом матче примеры - 0:1. Дембеле вышел в стартовом составе и отыграл матч до финального свистка.

Спортсмен не в первый раз нарушает режим. В июне он вновь опоздал на тренировку команды, из-за чего руководство поставило Дембеле ультиматум: либо игрок меняет свое отношение к рабочему процессу, либо он будет продан. А в ноябре прошлого года сообщалось, что форварду грозит отстранение от первой команды из-за постоянных опозданий.

Француз играет в Испании с лета 2017 года. В сезоне-2018/19 Дембеле участвовал в 42 матчах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач.

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