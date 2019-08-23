Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду порассуждал над своим будущим, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игрок отметил, что пока не планирует завершать выступления за сборную Португалии.

"Я не закрываю дверь в сборную... Пока у меня есть силы и мотивация, я всегда буду готов прибыть в расположение команды. Уйду из сборной, только если меня перестанут приглашать.

Чемпионат мира в Катаре? Я этого не исключаю. Думаю, я буду недалеко от сборной в это время. Я пережил множество прекрасных моментов вместе со сборной Португалии. Может быть, наибольшее удовольствие от игры за сборную я получал в течение последних пяти лет. Не спрашивайте почему, но я действительно обожаю защищать честь сборной", - цитирует Роналду AS.

Стоит отметить, что в составе национальной команды Криштиану побеждал на чемпионате Европы - 2016 и в Лиге Нации - 2019.

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