Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн сделал дубль в матче 2-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (1:1, перерыв), передает Day.Az со ссылкой нa sports.ru.

Эти голы стали первыми для 28-летнего француза в составе каталонцев.

Благодаря этому Гризманн стал первым игроком "Барсы" в XXI веке, забившим два мяча в дебютном матче на "Камп Ноу" в Ла Лиге.

Летом Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону" за 120 млн евро и подписал контракт сроком на 5 лет.

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