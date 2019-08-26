https://news.day.az/sport/1150316.html Гризманн сделал дубль, забив первые голы за «Барселону» - ВИДЕО
Гризманн сделал дубль, забив первые голы за «Барселону» - ВИДЕО
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн сделал дубль в матче 2-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (1:1, перерыв), передает Day.Az со ссылкой нa sports.ru.
Эти голы стали первыми для 28-летнего француза в составе каталонцев.
Благодаря этому Гризманн стал первым игроком "Барсы" в XXI веке, забившим два мяча в дебютном матче на "Камп Ноу" в Ла Лиге.
Летом Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону" за 120 млн евро и подписал контракт сроком на 5 лет.
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