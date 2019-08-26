Парижский ПСЖ планирует приобрести форварда лондонского "Кристал Пэлас" Уилфрида Заха, если Неймар решит покинуть французскую команду. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За футболиста сборной Кот-д'Ивуара боссы парижан готовы выложить около 108 миллионов евро. На трансфере бразильца ПСЖ планирует заработать не менее 200 миллионов.

Представители французского клуба проведут переговоры с Заха уже на этой неделе, так как ПСЖ в любой момент может договориться о продаже Неймара в мадридский "Реал" или "Барселону".

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из каталонского клуба за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне он не попал в заявку на все три матча чемпионата Франции. Заха не отметился результативными действиями в трех встречах Английской премьер-лиги (АПЛ).

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