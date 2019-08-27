Бывший футболист "Реала" и сборной Голландии Ройстон Дренте перебрался в голландский клуб "Козаккен Бойз" из третьей лиги страны, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

А вот его бывший клуб потерял игрока за 75 миллионов евро. Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес получил травму правой камбаловидной мышцы.

В 2017 году Дренте объявил о завершении карьеры игрока, чтобы сосредоточиться на музыке - еще одной его страсти. Однако в 2018 году Дренте вернулся в футбол, отыграв сезон за роттердамскую "Спарту", где забил пять голов в 32 матчах.

Эта команда станет уже 12-й в карьере 32-летнего футболиста. За свою карьеру Дренте играл в "Фейеноорде", "Реале", "Эркулесе", "Эвертоне", "Алании", "Рединге", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайсери" и "Бани Яс".

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