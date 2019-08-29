https://news.day.az/sport/1151392.html Порье пообещал дочери, что отнимет пояс UFC у Хабиба - ВИДЕО
Порье пообещал дочери, что отнимет пояс UFC у Хабиба - ВИДЕО
Американский боец Дастин Порье поделился милым видеороликом со своей дочерью накануне боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой нa topnews.ru.
"Я принесу его домой для тебя, малышка", - подписал свою публикацию в "Инстаграме" Порье.
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