Нападающий "Атлетика" из Бильбао Иньяки Вильямс провел рекордное количество матчей подряд в XXI веке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Матч третьего тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" стал для 25-летнего форварда 122-й подряд, проведенной за клуб в рамках национального первенства. До него серию такой продолжительности в XXI веке не выдавал еще никто, сообщает журналист Педро Мартин.

Отметим, что в этом матче Уильямс забил гол, а его команда победила со счетом 2:0.

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