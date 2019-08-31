https://news.day.az/sport/1152041.html Нападающий «Атлетика» установил вековой рекорд по числу матчей подряд
Нападающий «Атлетика» установил вековой рекорд по числу матчей подряд
Нападающий "Атлетика" из Бильбао Иньяки Вильямс провел рекордное количество матчей подряд в XXI веке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Матч третьего тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" стал для 25-летнего форварда 122-й подряд, проведенной за клуб в рамках национального первенства. До него серию такой продолжительности в XXI веке не выдавал еще никто, сообщает журналист Педро Мартин.
Отметим, что в этом матче Уильямс забил гол, а его команда победила со счетом 2:0.
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