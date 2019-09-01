Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" начал переговоры с "Монако" по трансферу колумбийский футболиста Радамеля Фалькао. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении пресс-службы турецкой команды.

"Начались официальные переговоры с Радамелем Фалькао Гарсия Зарате и клубом "Монако" по трансферу профессионального футболиста в наш клуб", - говорится в сообщении.

Фалькао выступает за "Монако" с июня 2016 года, за это время он провел в составе клуба 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 83 мяча и отдал 14 результативных передач. За национальную команду Колумбии, капитаном которой он является, Фалькао провел 88 матчей и забил 34 мяча.

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