Бывший нападающий "Барселоны" и "Анжи" Самюэль Это'О завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в Instagram.

"Конец. Впереди меня ждет новый вызов. Всем спасибо", - написал спортсмен. Его последним клубом был "Катар", за который он выступал с августа 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего в послужном списке футболиста числится 13 команд. Будучи воспитанником мадридского "Реала", Это'О большую часть карьеры провел в "Барселоне", с которой выиграл две Лиги чемпионов и чемпионат Испании. После каталонцев форвард выступал за миланский "Интер" и в его составе также стал победителем Лиги чемпионов.

Из Италии Это'О переехал в Россию. В 2011 году "Анжи" подписал контракт с камерунцем, по условиям которого он получал почти 20 миллионов евро в год. Также футболист играл за "Челси", "Эвертон", "Сампдорию" и за турецкие клубы. В составе сборной Камеруна Это'О провел 118 матчей и забил 56 голов, став лучшим бомбардиром в ее истории.

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