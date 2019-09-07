Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу не сомневается, что легенда клуба Лионель Месси останется в команде после сезона-2020/21.

Ранее СМИ сообщали, что в контракте аргентинца есть опция, при которой форвард сам может определить свое будущее в конце любого из сезонов, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

"Да, действительно, Месси имеет право уйти до окончания сезона-2020/21, завершить карьеру или отправиться туда, куда захочет.

Такая же ситуация была с Хави, который уехал в Катар, с Иньестой, который перешел в "Виссел Кобе", и с Пуйолем, который закончил с футболом из-за травмы. Они отдали "Барселоне" все и имели возможность остаться на более долгий срок.

Как президент я спокоен, поскольку Лео - настоящий барселониста. Я не сомневаюсь, что он останется в клубе после сезона-2020/21", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

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