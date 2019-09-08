Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор сообщил, что готов провести матч-реванш с Хабибом Нурмагомедовым в столице Российской Федерации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Назначайте мой матч-реванш в Москве", - написал Макгрегор в социальной сети Twitter.

Стоит отметить, за первый час пост ирландца лайкнули 66 тысяч человек, ретвитнули 17 тысяч человек. Еще пять тысяч оставили комментарий.

Напомним, в субботу, 7 сентября, Нурмагомедов в главном поединке турнира UFC 242 в третьем раунде "задушил" американца Дастина Порье и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона организации в легком весе. Впервые Хабиб защитил чемпионский пояс в октябре 2018, победив Макгрегора.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!